إدارة ترامب ترحل قرابة الـ40 إيرانيًا من الولايات المتحدة.. ما السبب؟



وكالات

قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الأحد، بترحيل حوالي 40 مواطنا إيرانيا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة، وذلك جزء من استراتيجيتها للترحيل الجماعي، وفقا لما

أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ذكر مجلس الهجرة الأمريكي الذي يمثل بعض الإيرانيين المقرر ترحيلهم، أن هذه الرحلة هي الثالثة من نوعها إلى إيران منذ شهر سبتمبر الماضي.

من جانبها، تؤكد الإدارة الأمريكية، أن هذه العملية هي جزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقا للترحيل الجماعي.

في المقابل، تحذر جماعات حقوق الإنسان من أن إعادة الإيرانيين إلى بلدهم قد تعرضهم للخطر، وترى أن هذا القرار يمكن أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على المرحلين.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد قامت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بترحيل حوالي 55 مواطنا إيرانيا إلى طهران على متن رحلة طيران مستأجرة، وهي العملية التي مثلت الترحيل الثاني منذ سبتمبر، حين تم ترحيل مجموعة مماثلة من 55 إيرانيا من البلاد على متن رحلة خاصة، وفقا لروسيا اليوم.