تشهد محافظة سيناء نهضة إنشائية في قطاع الطيران المدني، في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية أرض الفيروز، حيث تأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لإنشاء وتطوير خمسة مطارات حيوية لتعزيز البنية التحتية، ودعم السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة.

شريان حياة جديد لربط سيناء بالعالم

تسعى مصر، من خلال هذه المشروعات إلى تقليص المسافات وجذب الاستثمارات، وخدمة المدن الجديدة في سيناء، حيث تشمل الخطة تطوير وإنشاء المطارات التالية: البردويل الدول، وشرم الشيخ الدولي، وطابا، والطور، وسانت كاترين.

وتلعب هذه المطارات دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد، وتسهل وصول المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الخطط الأمنية والعمليات اللوجستية على مستوى المحافظة.

مطار البردويل الدولي: قاطرة التنمية في وسط سيناء

يعد مطار البردويل الدولي نقلة نوعية لمنطقة "المليز"، حيث يمتد على مساحة 11 كيلومترًا مربعًا وبتكلفة بلغت 860 مليون جنيه.

ويضم المطار ممراً رئيسياً بطول 3350 مترًا وعرض 60 مترًا، ويتسع لـ ثماني طائرات في وقت واحد، مع صالة ركاب تستوعب 300 راكب في الساعة.

ويخدم المطار المناطق الزراعية المحيطة بـ ترعة السلام، إضافة إلى مشروعات الصيد والموانئ، ومصانع الأسمنت والرخام في المنطقة، ما يجعله شريانًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في وسط سيناء.

مطار شرم الشيخ الدولي: طفرة عالمية في استقبال السائحين

شهد مطار شرم الشيخ الدولي تطويرًا شاملاً لمبنى الركاب رقم (2) بتكلفة 450 مليون جنيه، مما رفع الطاقة الاستيعابية من 3 إلى 5 ملايين سائح سنوياً.

وشمل التطوير إنشاء 6 مناطق جديدة وزيادة مواقف الطائرات إلى 68 موقفًا، كما حصل المطار على جائزة أفضل مشروع "إلكتروميكانيك" لعام 2023، ما يعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

سانت كاترين: تعزيز السياحة الروحية والتاريخية

خضع مطار سانت كاترين، تماشيًا مع المشروع القومي "التجلي الأعظم"، لتطوير شامل شمل إنشاء صالة ركاب جديدة بسعة 600 راكب في الساعة، مما رفع الطاقة السنوية إلى 800 ألف راكب.

وشملت أعمال التطوير تحديث أنظمة الاتصالات والتأمين والبنية التحتية للمطار، بما يعكس المكانة الدينية والتاريخية للمدينة ويعزز من قدراتها السياحية.

مطارات العريش وطابا: بوابات التجارة والسياحة

تم في شمال سيناء، تطوير مطار العريش الدولي من خلال إنشاء صالة ركاب جديدة و26 مبنى خدمياً لدعم الحركة التجارية والاستثمارية.

أما مطار طابا فقد شهد تنفيذ مشروعات تطويرية شاملة، شملت تحديث محطات الكهرباء، وأنظمة الأمان، ومنشآت إيواء الجنود، ليكون بوابة رئيسية لاستقبال الزوار والمستثمرين في جنوب سيناء وفق أحدث التقنيات العالمية.

