ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على صادرات كوريا الجنوبية إلى 25%

كتب-عبدالله محمود:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات السلع الكورية الجنوبية إلى 25%، على خلفية عدم موافقة برلمان كوريا الجنوبية حتى الآن على اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال الثلاثاء، "إن صفقاتنا التجارية مهمة جدًا لأمريكا وفي كل من هذه الصفقات، تحركنا بسرعة لخفض تعريفاتنا الجمركية بما يتماشى مع الصفقة المتفق عليها ونحن، بطبيعة الحال، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يفعلوا الشيء نفسه".



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا تفي باتفاقها مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه تواصل مع الرئيس "لي" إلى اتفاق عظيم لكلا البلدين في 30 يوليو 2025.

وتابع ترامب: "وأكدنا هذه الشروط من جديد أثناء وجودي في كوريا في 29 أكتوبر 2025. لماذا لم يوافق عليه المجلس التشريعي الكوري؟".



وذكر ترامب: "أنه بما أن الهيئة التشريعية الكورية لم تسن اتفاقية التجارة التاريخية الخاصة بنا، والتي هي من صلاحياتها، فإنني بموجب هذا أقوم بزيادة التعريفات الجمركية الكورية الجنوبية على السيارات والأخشاب والأدوية وجميع التعريفات المتبادلة الأخرى، من 15% إلى 25%".