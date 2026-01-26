نتنياهو: المحور الإيراني والجناح السني لا يمكن أن يدمرا إسرائيل

كتب-عبدالله محمود:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يعد هناك أي أسير إسرائيلي في قطاع غزة، زاعمًا أن هذا إنجاز لجيش الاحتلال وجنوده.

وطالب نتنياهو، في بيان اليوم الاثنين من المجتمع الدولي بوقف أي معاداة للسامية، قائلا: "يجب وقف معاداة السامية ومقاومتها في دول العالم".

وأضاف نتنياهو، "أن المحور الإيراني والجناح السني لا يمكن أن يدمرا إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن هناك حالة استنفار واسعة نتيجة التوترات الأمريكية المتصاعدة مع إيران.

وأكد ميلو في تصريحات لقناة الـ12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يراقب حجم القوات الأمريكية في الخليج، ويستعد لاحتمال شن هجوم قد ينعكس مباشرة على إسرائيل.