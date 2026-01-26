إعلان

ألمانيا تدعو إلى تحقيق قانوني في واقعة إطلاق النار بمينيابوليس

كتب : مصراوي

01:47 م 26/01/2026

إطلاق النار بمينيابوليس

برلين- (د ب أ)

أعربت ألمانيا عن توقعها قيام السلطات القضائية الأمريكية بإجراء تحقيق وفق سيادة القانون في واقعة إطلاق النار المميتة خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة الأمريكية "آي سي إي" في مدينة مينيابوليس.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، زيباستيان هيله، في برلين اليوم الاثنين إن بلاده تتوقع "أن يتم التحقيق في القضية وتوضيح ملابساتها بسرعة ووفق أسس دولة القانون".

وقُتِلَ المواطن الأمريكي الأبيض أليكس أول أمس السبت بطلقات نارية خلال عملية نفذها موظفون فيدراليون في مينيابوليس. ووصفت الحكومة الأمريكية إطلاق النار المميت بأنه جاء دفاعا عن النفس، غير أن مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت من موقع الحادث تعطي انطباعا مغايرا.

إطلاق النار بمينيابوليس ألمانيا السلطات القضائية الأمريكية

