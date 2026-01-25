إعلام عبري: أمريكا وإسرائيل تنسقان استعداداتهما لهجوم محتمل على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ناقش مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أمس التنسيق في مجال الدفاع استعدادا لهجوم أمريكي محتمل على إيران.

ووفقًا لقناة الـ12 العبرية، إن رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، شموئيل زكاي، حذر شركات الطيران الأجنبية مساء اليوم الأحد، من عطلة نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن إسرائيل قد تدخل فترة حساسة للغاية. وأكد زكاي، خلال رسالة موجهة إلى شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلاتها إلى مطار بن غوريون، أنه في حال إغلاق المجال الجوي، ستُعطى الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل.