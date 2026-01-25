لصالح الشعب.. ديلسي رودريجيز تدعو إلى حوار مع المعارضة في فنزويلا



وكالات

دعت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، إلى الوصول إلى تفاهمات مع المعارضة بعد 3 أسابيع من العملية الأمريكية التي أفضت إلى اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وقالت ديلسي في خطاب تلفزيوني رسمي، إن فترة رئاستها المؤقتة قد تمتد لستة أشهر حتى إجراء انتخابات جديدة، مضيفة: "رغم اختلافاتنا السياسية، يجب أن نلتقي لنصل إلى تفاهمات لصالح الشعب الفنزويلي".

وشددت على أن الخلافات الحزبية لا مكان لها عندما يتعلق الأمر بسلام البلاد.

وطلبت ديلسي من شقيقها خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية، عقد اجتماع عاجل مع ممثلي جميع القوى السياسية لإطلاق حوار وطني.

وأوضحت أنه يجب أن يكون حوارا فنزويليا بحتا، بعيدا عن أي أوامر خارجية من واشنطن أو بوجوتا أو مدريد، لتحقيق نتائج فورية وملموسة.

يشار إلى أن المعارضة الفنزويلة تتهم الحكومة بالتزوير وتزعم فوز مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا في الانتخابات الأخيرة على مادورو، وفقا لروسيا اليوم.