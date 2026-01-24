إعلان

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟

كتب – محمود عبده:

10:00 م 24/01/2026

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خروج الثعابين من جحورها في أوقات غير معتادة يثير دائمًا تساؤلات حول قدرتها على التنبؤ بالزلازل والكوارث الطبيعية.

هذه الظاهرة الغريبة دفعت العلماء وعامة الناس على حد سواء للتساؤل: هل تمتلك هذه الزواحف حواسًا خارقة، أم أن الأمر مجرد صدفة؟

وفقا لصحيفة DailyMail، تعود أشهر هذه الوقائع إلى عام 1975، حين خرجت مئات الثعابين من جحورها في مدينة هايتشنغ الصينية قبل أيام قليلة من زلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة.

على مدى قرون، ارتبطت كتب التاريخ اليونانية القديمة وأسطوراته بسلوكيات غير اعتيادية للحيوانات قبل الكوارث الطبيعية، من بينها الثعابين، التي صُوّرت على أنها تمتلك قدرة استشعار مبكرة للخطر.

وحتى اليوم، لا توجد أدلة علمية قاطعة تثبت قدرة الثعابين على التنبؤ بالزلازل أو الكوارث قبل حدوثها.

ومعظم الروايات تستند إلى ملاحظات بعد وقوع الكارثة، ما يجعلها عرضة للتحيز أو التأويل.

ويشير العلماء إلى أن علم الزلازل نفسه لا يستطيع تحديد موعد الزلازل بدقة عالية حتى الآن.

حواس الثعابين والاستجابة للتغيرات البيئية

مع ذلك، لا يستبعد بعض الباحثين أن تكون الثعابين شديدة الحساسية للتغيرات البيئية الدقيقة، مثل:

- الاهتزازات الأرضية الخفيفة قبل الزلزال.

- تغيرات الضغط الجوي.

- التحولات في المجال المغناطيسي للأرض.

هذه المؤثرات قد تدفع الثعابين لمغادرة جحورها مبكرًا، لكن ذلك لا يعني أنها "تتنبأ" بالزلازل بشكل واعٍ.

دراسات حديثة

في دراسة ألمانية نُشرت عام 2018، حلل الباحثون عشرات الدراسات حول سلوك الحيوانات قبل الزلازل.

وخلصوا إلى أن بعض التصرفات قد تكون رد فعل لهزات أولية صغيرة تسبق الزلزال الرئيسي، وليس إنذارًا مسبقًا بالحدث نفسه.

الثعابين الكوارث الزلازل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.. خامنئي ينتقل إلى الأنفاق ويكلف نجليه بمهامه
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.. خامنئي ينتقل إلى الأنفاق ويكلف نجليه بمهامه
هل أجبر أحمد أبو الغيط على اتخاذ قرارات صعبة كوزير للخارجية؟ رد حاسم
أخبار مصر

هل أجبر أحمد أبو الغيط على اتخاذ قرارات صعبة كوزير للخارجية؟ رد حاسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام