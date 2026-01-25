إعلان

ترامب: استولينا على نفط فنزويلا المصادر من الناقلات وسنكرره في مصاف أمريكية

كتب : مصراوي

02:59 ص 25/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة استولت على نفط الناقلات الفنزويلية وصادرته، مشيرا إلى أنه سيتم تكريره في مصاف أمريكية.

قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لنكن واضحين ليس لديهم أي نفط نحن نأخذ النفط"، مضيفا أن النفط يجري تكريره في أماكن مختلفة منها مدينة هيوستن.

يأتي هذا التصريح بعد أن صادر الجيش الأمريكي 7 ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا كجزء من حملة استمرت شهرا للسيطرة على تدفقات النفط من كراكاس.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله، إن الرئيس دونالد ترامب يسمح ببيع النفط الفنزويلي إلى الصين، لكن ليس بالأسعار المخفضة التي حددتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في وقت سابق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الصين فقدت إمكانية الوصول إلى النفط الفنزويلي، لكنها لا تزال تشتري النفط من روسيا وإيران.

في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة كريس رايت، أن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل.

وصرح ترامب سابقا، أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، وسيباع بأسعار السوق، وأن الأموال التي تجنى منه ستفيد شعبي فنزويلا والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب النفط الفنزويلي فنزويلا النفط

