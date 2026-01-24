برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مقتل شخص برصاص عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بأنه كان يحمل مسدسا ومخزني ذخيرة إضافيين.

وألمح ترامب، إلى أن عمدة المدينة وحاكم الولاية منعا الشرطة المحلية من القيام بعملها.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت: "هذه هي بندقية المسلح، محملة (بمخزنين إضافيين كاملين!)، وجاهزة للانطلاق – ما الأمر؟ أين الشرطة المحلية؟ لماذا لم يُسمح لهم بحماية ضباط الجمارك والهجرة؟ هل ألغى العمدة والحاكم الأمر؟ يُذكر أنه لم يُسمح للعديد من هؤلاء رجال الشرطة بالقيام بعملهم، وأنه كان على إدارة الهجرة والجمارك حماية أنفسهم — ليس بالأمر السهل القيام به!"

وفي سياق منفصل، تساءل الرئيس الأمريكي عن أسباب تواجد 34 مليون دولار في حساب النائبة من أصل صومالي إلهان عمر، وكذلك مصير مليارات الدولارات في مينيسوتا.

وقال ترامب: "لماذا يوجد في حساب إلهان عمر 34 مليون دولار؟ وأين عشرات المليارات من الدولارات التي سُرقت من ولاية مينيسوتا العظيمة ذات يوم؟ نحن هناك بسبب الاحتيال النقدي الهائل، مع اختفاء مليارات الدولارات، والمجرمين غير الشرعيين الذين سُمح لهم بالتسلل إلى الولاية من خلال سياسة الحدود المفتوحة للديمقراطيين".

وأضاف ترامب: "نريد استعادة الأموال، ونريد استعادتها الآن. هؤلاء المحتالون الذين سرقوا الأموال سيذهبون إلى السجن، حيث ينتمون! وهذا لا يختلف عن عملية سطو كبيرة على بنك. الكثير مما تشهده هو مجرد غطاء لهذه السرقة والاحتيال".

إلى جانب ذلك، اتهم ترامب عمدة مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا، بالتحريض على "التمرد بخطابهما المتفاخر والخطير والمتغطرس! وبدلا من ذلك، ينبغي لهؤلاء الحمقى السياسيين المتدينين أن يبحثوا عن مليارات الدولارات التي سُرقت من شعب مينيسوتا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "من المحتمل أن يتجاوز إجمالي الأموال المسروقة على مر السنين من قبل سياسيين فاسدين ومحتالين في مينيسوتا 100 مليار دولار. على أي حال، سواء تحقق هذا الرقم أم لا، فإن السرقة وعدم الكفاءة والاحتيال هائلة! وللأسف، مهما كانت الأرقام التي سنكتشفها، فإن الوضع في كاليفورنيا وغيرها من الولايات التي يديرها الديمقراطيون سيكون أسوأ".

وأشار ترامب، إلى أن قوات إدارة الهجرة والجمارك تمكنت من القبض على 12 ألف "مجرم" أجنبي غير شرعي غالبيتهم عنيفون، وإخراجهم من مينيسوتا.