سوريا.. قسد تتهم الجيش بخرق وقف النار وتدعو إلى التصعيد

دعت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان، السبت، إلى تصعيد المقاومة الشعبية وحشد الطاقات للحفاظ على مكتسباتها، متهمة فصائل موالية لدمشق بخرق وقف إطلاق النار.

وقالت قسد، إن الجيش السوري شن هجوما بطائرة مسيرة على قرية الصفا جنوب جل آغا، ما أدى لإصابة اثنين من مقاتليها.

مع ذلك، صرح مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد لـ"الجزيرة"، بأنهم يجرون مباحثات مع الحكومة السورية لتمديد وقف النار.

واتهمت قسد الجيش السوري، بمواصلة تحضيراته العسكرية الحكومية في مناطق الجزيرة وعين العرب، مشيرة إلى أنها رصدت حشودا عسكرية وتحركات لوجستية للجيش السوري، معتبرة ذلك مؤشرا على نية دمشق المضي نحو التصعيد وجر المنطقة لمواجهة جديدة.

في المقابل، نفى مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، صحة الأنباء حول تمديد المهلة الممنوحة لـ "قسد" بشأن مستقبل الحسكة، موضحا أن طلباتها المستمرة للهدن تهدف لكسب الوقت ولغايات غير مفهومة.

وأشار الأحمد، إلى غياب أي رد إيجابي من "قسد" على عروض الدولة التي تضمنت منح مناصب عليا، لعدم التزامها بوقف إطلاق النار وتجاهل العروض إلى انقسامات داخلية وسلب قرارها الوطني لصالح أجندات خارجية.

وشدد الأحمد، على أن كافة الخيارات متاحة لفرض القانون وضمان وحدة سوريا رغم أولوية التهدئة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد وزارتي الدفاع والداخلية فقط.

واعتبر الأحمد، دخول عناصر "PKK" خرقا للقانون الدولي والسوري، مبديا في الوقت ذاته انفتاح الحكومة على تولي شخصيات من "قسد" مناصب رسمية شريطة الكفاءة والسمعة الطيبة.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئاسة السورية في 20 يناير الجاري عن تفاهم يمنح "قسد" مهلة 4 أيام لدمج المناطق، والتزام وزارة الدفاع بوقف العمليات خلال تلك الفترة.