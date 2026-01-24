إعلان

اليمن: طائرة إخلاء طبي سعودية تنقل جرحى سقطوا بتفجير شمال عدن

كتب : مصراوي

04:54 م 24/01/2026

طائرة إخلاء طبي سعودية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صنعاء- (د ب أ)

وصلت طائرة إخلاء طبي سعودية، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، لنقل جرحى أصيبوا بتفجير استهدف موكب قائد عسكري يوم الأربعاء الماضي .

وأفادت قوات درع الوطن اليمنية الحكومية ، في بيان ، بأن " طائرة إخلاء طبي تابعة للمملكة العربية السعودية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن في إطار لفتة إنسانية لنقل عدد من الجرحى ومرافقيهم على خلفية حادث أمني مؤسف استهدف القائد العسكري حمدي شكري"، دون ذكر العدد.

وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية والذي يعكس نهجها الثابت في الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

وأشارت إلى أن" عملية نقل الجرحى واستكمال الإجراءات تمت بسلاسة وتنظيم في مبادرة تؤكد الحضور الإنساني للمملكة العربية السعودية في اللحظات الحرجة وترسخ نهجها الثابت في وضع الإنسان في مقدمة الأولويات".

ويوم الأربعاء، قتل خمسة جنود وأصيب آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري بمنطقة جعولة شمال عدن.

ويعد شكري واحدا من أبرز القيادات العسكرية في اليمن، ما شكل استهدافه موجة من ردود الأفعال، وقالت الحكومة اليمنية حينها إن "هذا العمل الإجرامي الجبان يعد محاولة يائسة لإرباك جهود تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدّما ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في السعودية".

وكانت الحكومة اليمنية سيطرت على العاصمة المؤقتة عدن بوقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد أن كانت تحت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2019.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة إخلاء طبي سعودية سقوط جرحى بتفجير شمال عدن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تفجير يستهدف موكب قائد عسكري باليمن استهداف القائد العسكري حمدي شكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
زووم

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية
اقتصاد

رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام