اليمن: طائرة إخلاء طبي سعودية تنقل جرحى سقطوا بتفجير شمال عدن

صنعاء- (د ب أ)

وصلت طائرة إخلاء طبي سعودية، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، لنقل جرحى أصيبوا بتفجير استهدف موكب قائد عسكري يوم الأربعاء الماضي .

وأفادت قوات درع الوطن اليمنية الحكومية ، في بيان ، بأن " طائرة إخلاء طبي تابعة للمملكة العربية السعودية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن في إطار لفتة إنسانية لنقل عدد من الجرحى ومرافقيهم على خلفية حادث أمني مؤسف استهدف القائد العسكري حمدي شكري"، دون ذكر العدد.

وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية والذي يعكس نهجها الثابت في الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

وأشارت إلى أن" عملية نقل الجرحى واستكمال الإجراءات تمت بسلاسة وتنظيم في مبادرة تؤكد الحضور الإنساني للمملكة العربية السعودية في اللحظات الحرجة وترسخ نهجها الثابت في وضع الإنسان في مقدمة الأولويات".

ويوم الأربعاء، قتل خمسة جنود وأصيب آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري بمنطقة جعولة شمال عدن.

ويعد شكري واحدا من أبرز القيادات العسكرية في اليمن، ما شكل استهدافه موجة من ردود الأفعال، وقالت الحكومة اليمنية حينها إن "هذا العمل الإجرامي الجبان يعد محاولة يائسة لإرباك جهود تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدّما ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في السعودية".

وكانت الحكومة اليمنية سيطرت على العاصمة المؤقتة عدن بوقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد أن كانت تحت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2019.