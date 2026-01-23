إعلان

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس

كتب-عبدالله محمود:

08:54 م 23/01/2026

نتنياهو وويتكوف وكوشنر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيلتقي غدا السبت في القدس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لبحث جهود إعادة جثمان الأسير "ران غافييلي"، ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويشارك ويتكوف وكوشنر في المحادثات الثلاثية بشأن انهاء حرب أوكرانيا والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا و وأوكرانيا.

وكانت انطلقت المحادثات اليوم الجمعة في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر نزع سلاح حماس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر صهر ترامب جاريد كوشنر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
أخبار مصر

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
زووم

بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟