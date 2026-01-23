إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيلتقي غدا السبت في القدس المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لبحث جهود إعادة جثمان الأسير "ران غافييلي"، ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويشارك ويتكوف وكوشنر في المحادثات الثلاثية بشأن انهاء حرب أوكرانيا والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا و وأوكرانيا.

وكانت انطلقت المحادثات اليوم الجمعة في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.