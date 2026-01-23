(د ب أ)

سيطرت القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة، على سجن يضم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد، بعد أن أخلى مئات المقاتلين الأكراد الذين كانوا يحرسون المنشأة، المنطقة كجزء من صفقة حديثة ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) .

ونقلت (ا ب) عن وزارة الداخلية السورية قولها في بيان إن سلطة السجون الحكومية تتولى الآن مسؤولية سجن الأقطان ، شمالي مدينة الرقة الواقعة شمالي البلاد، وإن ملفات المعتقلين قيد المراجعة.

وقالت الوزارة إن الإدارة باشرت فور تسلّمها السجن بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

كما شُكلت فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

ويعد سجن الأقطان ثاني سجن يخضع لسيطرة الحكومة بعد أن تخلت عنه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، التي يقودها الأكراد.

ودخلت القوات السورية سجن الشدادي يوم الاثنين الماضي ، بالقرب من الحدود مع العراق، حيث تمكن 120 معتقلاً من تنظيم الدولة الإسلامية من الفرار وسط الفوضى. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأنه تم إعادة اعتقال معظمهم.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددةً على العمل لمتابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وكشفت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن بدء نقل عناصر قسد من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرقي حلب.

وأوضحت الهيئة لقناة"الإخبارية" أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من يناير/كانون الثاني، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته كاملاً.

وأكدت أن الجيش سيرافق عناصر قسد خلال نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب لضمان التنفيذ الآمن والمرتب للعملية.

وتتضمن أبرز بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات (قسد)، إنهاء حالة الانقسام العسكري والإداري في شمال وشرق البلاد.

ويتضمن الاتفاق دمج جميع عناصر "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية بشكل فردي، بعد خضوعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع مراعاة ضمان خصوصية المناطق الكردية.

ويأتي تسلّم وزارة الداخلية السورية لإدارة السجون والإصلاحيات التابعة لها سجن الأقطان في محافظة الرقة بعد يومين من إعلان الجيش الأمريكي بدء نقل عدد من معتقلي تنظيم "داعش"، البالغ عددهم 9000 عنصر، والمحتجزين في أكثر من عشرة مراكز اعتقال في شمال شرق سوريا تحت سيطرة قسد التي يقودها الأكراد، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.

وكانت قوات قسد هي القوة الرئيسية التي قاتلت تنظيم "داعش" في سوريا على مدار العقد الماضي، وسيطرت في مارس 2019 على آخر مناطق كانت تقع تحت سيطرة عناصر متطرفة.

وخلال المعارك ضد التنظيم آنذاك، جرى اعتقال واحتجاز آلاف المتطرفين وعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم في سجون ومخيم "الهول"، الذي سيطرت عليه القوات الحكومية يوم الأربعاء الماضي.