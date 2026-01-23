الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف كيانات وناقلات نفط، وفق وكالة رويترز.

وأكدت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف كيانات وناقلات نفط.

وفي وقت سابق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة إيرانيين بارزين متورطين في قمع المتظاهرين في إيران.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة.

وأضاف الوزير الأمريكي:"أنه بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قادة إيرانيين بارزين متورطين في حملة القمع الوحشية ضد الشعب الإيراني. وستستخدم وزارة الخزانة كافة الوسائل المتاحة لاستهداف المسؤولين عن قمع النظام الاستبدادي لحقوق الإنسان".