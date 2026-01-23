إعلان

العراق يدعو دول الإتحاد الأوروبي إلى تسلّم عناصر داعش ممن يحملون الجنسيات الأوروبية

كتب : مصراوي

05:29 م 23/01/2026

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

(د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة إلى أهمية أن تضطلع دول العالم ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم عناصر تنظيم داعش ممن يحملون الجنسيات الأوروبية وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل.

وأكد السوداني خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة وشكر الحكومة العراقية للدور الفرنسي المساهم في التحالف الدولي لمحاربة داعش"، حسبما ذكر بيان للحكومة العراقية.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي "التزام فرنسا بتقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش".

كما أشاد بدور الحكومة العراقيَّة في إدارة التعامل مع الأزمات الإقليمية، وما تشكله خطواتها من عامل استقرار للمنطقة.

وتناول الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والنقل المؤقت لعدد من عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وإيداعهم في السجون العراقية.

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا