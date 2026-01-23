إعلان

"استفزاز غبي".. السفارة الروسية بألمانيا تنفي اتهام أحد موظفيها بالتجسس

كتب : مصراوي

02:51 م 23/01/2026

السفارة الروسية بألمانيا تنفي اتهام أحد موظفيها بالتجسس

برلين/موسكو- (د ب أ)

نفت السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين اتهامات التجسس التي وجهتها ألمانيا لأحد موظفيها، ووصفتها في بيان بأنها "استفزاز غبي تم إعداده على عجل، ويهدف إلى تشويه سمعة البعثة الدبلوماسية الروسية في ظل أجواء التخويف المبالغ فيها بشأن الجواسيس".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين أمس الخميس، وأبلغته بقرار اعتبار موظف معتمد كدبلوماسي في سفارة روسيا الاتحادية "شخصاً غير مرغوب فيه" بأثر فوري، وذلك على خلفية ممارسته أنشطة تجسس في ألمانيا. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الموظف المعني هو نائب الملحق العسكري الروسي.

وذكرت وزارة الخارجية أنه على موظف السفارة "أن يغادر ألمانيا فوراً"، وأضافت: "لقد تم إبلاغ السفير بلهجة شديدة، وبتكليف من وزير الخارجية (يوهان فاديفول)، بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تتسامح مع أنشطة التجسس في ألمانيا وسيترتب عليها عواقب".

ويأتي ذلك على خلفية اعتقال امرأة يُشْتَبَه في تجسسها لصالح روسيا، حيث تحتجز حاليا في الحبس الاحتياطي وذلك بعد القبض عليها في برلين. وأفاد الادعاء العام الاتحادي بأن قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية أمر بتنفيذ قرار الحبس بحق المشتبه بها، وهي ألمانية-أوكرانية.

ويتهم الادعاء العام الاتحادي المشتبه بها بتزويد الاستخبارات الروسية بمعلومات، ويُعْتَقَد أنها كانت على تواصل مع موظف استخبارات في السفارة الروسية ونقلت إليه معلومات تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

