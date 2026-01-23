تصريحات ترامب حول قوات الناتو في أفغانستان تثير غضب بريطانيا

مصراوي

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قوات الناتو بقيت بعيدًا قليلًا عن خط المواجهة خلال الحرب في أفغانستان موجة غضب في المملكة المتحدة بين السياسيين وعائلات المحاربين القدامى.

قال وزير الحكومة ستيفن كينوك لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنه مستاء من تصريحات ترامب، فيما وصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش هذا الكلام بأنه هراء مطلق.

ووصفت والدة الجندي المصاب بجروح بالغة، بن باركنسون، تصريحات ترامب بأنها إهانة قصوى.

كانت المملكة المتحدة من بين حلفاء الولايات المتحدة الذين انضموا إليها في أفغانستان بعد تفعيل بند الأمن الجماعي للناتو لأول مرة بعد هجمات 11 سبتمبر. وخلال الصراع، قُتل 457 من العسكريين البريطانيين.

تصريحات ترامب المثيرة للجدل

وفي وقت سابق، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم الخميس إنه غير متأكد مما إذا كان التحالف العسكري سيكون موجودًا لدعم الولايات المتحدة "إذا احتجنا إليهم". وأضاف: "لم نكن بحاجة إليهم أبدًا، ولم نطلب منهم شيئًا حقًا".

وأضاف ترامب: "سوف يقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان، وقد فعلوا، لكنهم بقوا بعيدًا قليلًا عن خط المواجهة".

ورد وزير الحكومة البريطاني ستيفن كينوك على تصريحات ترامب قائلاً: "ما قاله الرئيس ترامب لا يطابق الواقع، لقد خاطروا بحياتهم للدفاع عن بلدنا. أشعر بخيبة أمل من هذه التصريحات".

وأشاد كينوك أيضًا بالكلمات القوية للوسي ألدرج، التي فقدت ابنها ويليام في انفجار قنبلة بعمر 18 عامًا في أفغانستان، وقالت إن تصريحات ترامب "مؤلمة للغاية".

وقالت والدة المحارب السابق بن باركنسون، ديان ديرني، إن كلمات ترامب "مهينة جدًا" وصعبة السماع، واصفة إياه بأنه "رجل طفولي يحاول تحويل الانتباه عن أفعاله". وأضافت: "أؤكد لكم أن طالبان لم تزرع عبوات ناسفة بعيدًا عن خط المواجهة".

ودعت ديرني رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى«الدفاع عن قواته المسلحة ومحاسبة الرئيس الأمريكي.

ردود فعل النواب البريطانيين

ووصفت النائبة العمالية إميلي ثورن بيري تصريحات ترامب بأنها "إهانة مطلقة" للـ457 من العسكريين البريطانيين الذين قتلوا في الصراع، مؤكدة أن الأمر "أكثر من مجرد خطأ".

وقال النائب المحافظ بن أوبس-جتي، وهو ضابط سابق خدم في أفغانستان، إن ما قاله ترامب "محزن لأنه يقلل من تضحيات جنود بريطانيا وشركائنا في الناتو".

موقف دول أوروبا

من جانبه، رفض وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، تصريحات ترامب واصفًا إياها بأنها "خاطئة"، وقال إن الأوروبيين "سفكوا الدماء دعمًا للقوات الأمريكية في أفغانستان".

وأكد كالفين بيلي، نائب حزب العمال وضابط سابق في القوات الجوية الملكية خدم مع وحدات العمليات الخاصة الأمريكية في أفغانستان، أن كلام ترامب "لا يشبه الواقع الذي عشناه هناك".

خلفية الحرب

غزت الولايات المتحدة أفغانستان في أكتوبر 2001 للإطاحة بطالبان التي كانت تؤوي أسامة بن لادن وعناصر أخرى من تنظيم القاعدة المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر. وأسهمت دول الناتو بالقوات والمعدات العسكرية في الحرب بقيادة الولايات المتحدة.

وبحلول عام 2021، عندما انسحبت الولايات المتحدة، كان أكثر من 3,500 جندي من قوات التحالف قد قتلوا، نحو ثلثيهم أمريكيون، فيما سجلت المملكة المتحدة ثاني أعلى عدد من القتلى بعد الولايات المتحدة، بـ2,461 وفاة.