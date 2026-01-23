إعلان

سفارة رومانيا بالقاهرة تحتفل بمرور 120 عامًا على العلاقات بين البلدين وباليوم الوطني الروماني

كتب-هاني رجب:

01:39 ص 23/01/2026

سفارة رومانيا بالقاهرة تحتفل بمرور 120 عامًا على ا

نظمت سفارة رومانيا بالقاهرة، احتفالية بمناسبة اختيار رومانيا -ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب- واحتفالًا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا واستكمالًا لاحتفالات اليوم الوطني لرومانيا لعام 2025.

وقالت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا توديريان خلال كلمتها فى الحفل، يوم الأربعاء، إن الاحتفال باليوم الوطنى الرومانى جاء بروح مختلفة تركز على القوة الناعمة بعيداً عن السياسة، حيث تميزت الأمسية بعزف النشيدين الوطنيين المصرى والرومانى قدمه المايسترو كلاوديو مونتيلا وعازف البيانو لوكاس لوسيان.

وأعربت السفيرة، عن سعادتها بالزخم الذى شهده الاحتفال هذا العام، مؤكدة، أنه "استثنائى" شهد العديد من المفاجآت وفى مقدمتها حضور وزيرى ثقافة البلدين وهو ما يجسد أهمية الحدث وخصوصيته.

ورحبت السفيرة بوفد المبدعين الرومانيين الذي يضم نخبة من الكتاب والشعراء والناشرين والمؤلفين، مؤكدة، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يعد منصة فريدة من نوعها عالمياً، وهو ما دفع رومانيا لتكون ضيف الشرف فى دورة مميزة تتزامن مع الذكرى الـ 120 للعلاقات الدبلوماسية.

ووجهت السفيرة الشكر لوزارة الثقافة المصرية وفريق عمل السفارة الذي واصل العمل على مدار 11 شهراً لإنجاز هذا المشروع، مشيدة بنموذج التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص الذى ساهم فى دعم الفعاليات.

وشارك في الحفل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الرومانى ديميتير أندراش إشتفان، السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، كارلوس أوليفر مدير المنظمة الدولية للهجرة، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إيلينا بانوفا، الفنان حسين فهمى.

كما حضر عدد من السفراء منهم: تركيا، سنغافورة، بنجلاديش، سلطنة عُمان، البوسنة والهرسك، الجزائر، جورجيا، ألبانيا، أوكرانيا، سريلانكا، النرويج، سلوفينيا، الفاتيكان، إسبانيا، كندا، اليابان، قبرص، قطر، بلغاريا، فنلندا، ألمانيا، سلوفاكيا، الاتحاد الأوروبى، أفريقيا الوسطى، بولندا، أذربيجان، سويسرا، التشيك، الدومينيكان، لاتفيا.

