كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة الكامل لاتفاق السلام في غزة وخطط العمل المرتبطة به.

وقال ترامب، خلال حفل توقيع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، "قابلت أمس الرئيس السيسي، لقد قام بعمل رائع في غزة.. وأشكره على ذلك، إنه رجل رائع وقوي"، كما تطرق إلى التحديات التي تواجهها القاهرة قائلا: "إنه يواجه أزمة بسد النهضة الذي مولناه نحن".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشيد فيها ترامب بالرئيس السيسي، إذ عبر عن إعجابه خلال لقاء جمعهما، أمس الأربعاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا "دافوس"، حيث قال السيسي "قائد ورجل عظيم، وأحد الركائز التي ساعدت على التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "أعرف الرئيس السيسي جيدًا، إنه يعجبني ولدينا علاقات جيدة، وقد تقابلنا من قبل، وأقول أحببت هذا الرجل".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى قضية سد النهضة الإثيوبي، معتبرًا السد أحد أكبر السدود في العالم، موضحًا أنه يسد مجرى نهر النيل، وأنه يمثل "خطرًا كبيرًا" على حصة المياه لمصر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد حل بالتعاون مع مصر لإبرام اتفاق حول السد، مع السعي لعقد اجتماع يجمع السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تهانيه للرئيس ترامب على الإنجازات المحققة في ملف قطاع غزة، مؤكدًا دعم مصر لخطة ترامب، ومطالبًا باستمرار الولايات المتحدة في رعاية ملف غزة حتى تحقيق السلام.

وقال السيسي: "لولا جهود الرئيس ترامب لما توقفت حرب غزة، ومن المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجدون منا التعاون الكامل لإنجاح خطة السلام في غزة". كما أعرب عن سعادته بانضمام مصر إلى مجلس السلام في غزة وشكر الرئيس الأمريكي لدعم مصر في قضية سد النهضة.

وفي السياق ذاته خلال مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام العالمي، وجه ستيف ويتكوف الشكر للرئيس ترامب للسماح له بتمثيله خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بدور الرئيس السيسي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، في التوصل إلى الاتفاق.

وأوضح ويتكوف أن "ثقة ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام ألهمت الكثير من الجهود التي قمنا بها إلى جانب جاريد كوشنر".

وبدوره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن مجلس السلام "معني بالعمل وليس مجرد بيانات شديدة اللهجة"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يقود مرحلة جديدة تركز على الإنجاز الفعلي بدلًا من الشعارات، واصفًا الحدث بأنه بداية "عهد جديد ونموذج عالمي لما هو ممكن".

وأعلن ترامب رسميًا إطلاق مجلس السلام في غزة خلال فعاليات دافوس، في محطته الثانية بعد اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن "لدينا سلام الآن في الشرق الأوسط"، وموجهًا الشكر لمسؤوليه على الجهود المبذولة.

ويهدف ميثاق مجلس السلام في غزة إلى ضمان سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراع، وليس قطاع غزة وحده، داعيًا إلى إنشاء هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام، وهو ما اعتبره مراقبون انتقادًا لدور الأمم المتحدة التقليدي.

وينص الميثاق على منح ترامب صلاحيات شخصية واسعة تشمل حق النقض، وتعيين خليفة له، وإصدار قرارات لتنفيذ مهام المجلس، فيما تضم قائمة الدول المدعوة بريطانيا، الأردن، روسيا وغيرها، وأعلنت عدة دول عن انضمامها رسميًا، من بينها مصر، بيلاروسيا، الإمارات، والمجر.



