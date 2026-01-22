في حفل دافوس.. كوشنر يستعرض "خطته لغزة" ويؤكد: لا خطة بديلة

استعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ما وصفه بـ "الخطة الرئيسية" لإعادة إعمار غزة، مروجا لـ"إمكانات مذهلة" يمتلكها القطاع.

وحدد كوشنر، نزع سلاح حركة حماس كخطوة إلزامية لنجاح الرؤية الأمريكية.

وفي عرض تقديمي مدعم بشرائح توضيحية خلال حفل توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس، قال كوشنر الذي يقود مفاوضات إنهاء الحرب: "غزة الجديدة قد تكون أملا، وقد تكون وجهة".

وأضاف: "لقد حققنا اليوم في غزة وحدها عدة أمور بدت مستحيلة، ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق المزيد"، مؤكدا أن إدارة ترامب "ليس لديها خطة بديلة" تتجاوز هذه الجهود متعددة الخطوات لإنهاء الحرب وتحويل المنطقة.

وأشار كوشنر، إلى أن "السلام صفقة مختلفة عن الصفقة التجارية"، لكنه طرح رؤية تعتمد على التطوير الاقتصادي والعمراني الشامل.

وشدد كوشنر، على أن جزءا كبيرا من الخطة يعتمد كليا على نزع سلاح حماس، متعهدا بأن الولايات المتحدة "ستفرض" هذا البند من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذر قائلا: "إذا لم تقم حماس بنزع سلاحها، فسيكون ذلك هو ما يعيق غزة وسكانها عن تحقيق تطلعاتهم".

وفي رسالة موجهة لأعضاء "مجلس السلام"، دعا كوشنر الحضور على تنحية شكوكهم وتنافساتهم جانبا، طالبا منهم "الهدوء لمدة 30 يوما"، موضحا: "دعونا نبذل قصارى جهدنا لمحاولة العمل معا. هدفنا هنا هو السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".