زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الخميس، أن النظام الإيراني بات في "حالة ضعيفة وهشة"، معربا عن أمله في "تغيير النظام" الذي وصفه بالقمعي.

وأكد هرتسوج، أن طهران لم تتوقف عن مساعيها للحصول على السلاح النووي.

وفي سياق متصل، لوح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالخيار العسكري، قائلا إن "جميع الخيارات مطروحة" بشأن احتمال شن هجوم على إيران، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب "سيفي بوعده".

في المقابل، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن "يدنا على الزناد"، موجها رسالة لواشنطن وتل أبيب بتجنب ارتكاب أي "خطأ في الحسابات".

وتتزامن هذه التصريحات مع تهديد وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم عبر قناة "سي إن بي سي"، بتوجيه ضربات عسكرية جديدة لإيران في حال امتلاكها سلاحا نوويا، قائلا: "إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى".

ومع ذلك، أعرب ترامب عن أمله في "عدم الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية"، موضحا أن تراجعه السابق عن ضرب طهران جاء بعد إلغاء عمليات إعدام كانت مقررة لـ 837 متظاهرا.