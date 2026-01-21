إعلان

ترامب يستعيد موقفا قديما مع السيسي وهيلاري كلينتون: قائد عظيم وندعم بعضنا بعضا

كتب - عبدالله محمود:

08:05 م 21/01/2026

ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"أنه قائد عظيم، ورجل عظيم. ونحن ندعم بعضنا بعضاً".

جاء ذلك خلال لقاء ترامب، اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي "دافوس".

وقال ترامب إنه التقى الرئيس السيسي للمرة الأولى خلال الحملة الانتخابية في 2016، حيث كان من المقرر أن يجتمع معه ومع منافسته آنذاك هيلاري كلينتون.

وأضاف أن كلينتون اضطرت إلى الانتظار لأكثر من ساعة ونصف في انتظار مقابلة الرئيس السيسي، في حين التقى هو بالرئيس المصري.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس السيسي بعد لقائه معه لم يرغب في عقد لقاء مع كلينتون في ذلك الوقت.

ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي

