أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"أنه قائد عظيم، ورجل عظيم. ونحن ندعم بعضنا بعضاً".

جاء ذلك خلال لقاء ترامب، اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي "دافوس".

التقينا خلال الحملة الانتخابية في 2016، وكان ذلك في فندق. كان من المفترض أن تلتقي هي بالرئيس، وكان من المفترض أن ألتقي أنا أيضاً. ذهبت أولاً، وبعد أن التقى بي، لم يرغب في مقابلتها pic.twitter.com/Wv7rhlOVwW — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 21, 2026

وقال ترامب إنه التقى الرئيس السيسي للمرة الأولى خلال الحملة الانتخابية في 2016، حيث كان من المقرر أن يجتمع معه ومع منافسته آنذاك هيلاري كلينتون.

وأضاف أن كلينتون اضطرت إلى الانتظار لأكثر من ساعة ونصف في انتظار مقابلة الرئيس السيسي، في حين التقى هو بالرئيس المصري.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس السيسي بعد لقائه معه لم يرغب في عقد لقاء مع كلينتون في ذلك الوقت.