إعلان

وزير أمريكي: على دول أوروبا "المستاءة" أن "تجلس وتنتظر" وصول ترامب إلى دافوس

كتب : محمد جعفر

10:37 ص 21/01/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الدول الأوروبية التي تعارض محاولات الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند يجب أن "تجلس وتنتظر" وصول الرئيس دونالد ترامب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا و"تستمع إلى حجته".

قال بيسنت للصحفيين في دافوس يوم الأربعاء: "خذوا نفساً عميقاً، ولا تدعوا الغضب التلقائي الذي رأيناه والمرارة التي تنتابكم، لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترامب ليستمعوا إلى حجته؟ لأنني أعتقد أنهم سيقتنعون".

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية ترسل قوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات مشتركة بقيادة الدنمارك.

قال بيسنت: "بالنسبة لتلك الدول التي تقوم بتفعيل قواتها، لست متأكداً من الرسالة التي من المفترض أن ترسلها، يبدو الأمر ضرباً من الخيال بالنسبة لي".

يتوجه ترامب حالياً إلى دافوس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، بعد أن قام بتغيير الطائرة إثر "مشكلة كهربائية بسيطة"، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي دول أوروبا ترامب قمة دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب سيتأخر 3 ساعات عن الموعد الأصلي لوصوله إلى منتدى دافوس.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ترامب سيتأخر 3 ساعات عن الموعد الأصلي لوصوله إلى منتدى دافوس.. ما السبب؟
تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب
أخبار المحافظات

تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب
8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها
إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
شئون عربية و دولية

إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
مصراوى TV

ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات