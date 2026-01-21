قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الدول الأوروبية التي تعارض محاولات الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند يجب أن "تجلس وتنتظر" وصول الرئيس دونالد ترامب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا و"تستمع إلى حجته".

قال بيسنت للصحفيين في دافوس يوم الأربعاء: "خذوا نفساً عميقاً، ولا تدعوا الغضب التلقائي الذي رأيناه والمرارة التي تنتابكم، لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترامب ليستمعوا إلى حجته؟ لأنني أعتقد أنهم سيقتنعون".

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية ترسل قوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات مشتركة بقيادة الدنمارك.

قال بيسنت: "بالنسبة لتلك الدول التي تقوم بتفعيل قواتها، لست متأكداً من الرسالة التي من المفترض أن ترسلها، يبدو الأمر ضرباً من الخيال بالنسبة لي".

يتوجه ترامب حالياً إلى دافوس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، بعد أن قام بتغيير الطائرة إثر "مشكلة كهربائية بسيطة"، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.