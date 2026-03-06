نقل موقع "سي إن إن" الأمريكي عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين بصدد تقديم مساعدات مالية لإيران في حربها ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ورغم إلتزام بكين الحياد في الحرب الإيرانية، أكدت المصادر مطلعة، أن لدى أمريكا معلومات تؤكد على احتمال قيام الصين بتقديم قطع غيار ومكونات صاروخية لإيران.

وبحسب المصادر، تعتمد الصين بشكل كبير على النفط الإيراني، وتشير تقارير إلى أنها تمارس ضغوطا على طهران للسماح بمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز.

وقالت المصادر المطلعة إن الصين تبدو حذرة في دعمها لإيران، لانها تريد إنهاء الحرب بسبب أنها تهدد إمدادات الطاقة لديها.

ومع تصاعد الحرب الإيرانية وتعطل وصول النفط من الخليج، طلبت الحكومة الصينية من أكبر شركات تكرير النفط في بكين وقف صادرات البنزين والديزل مؤقتا، ووفقا لوكالة رويترز.

وأكدت رويترز، أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، عقدوا اجتماعا مع مديري المصافي وطلبوا شفهياً تعليق شحنات المنتجات المكررة فوراً، بسبب حرب إيران.