زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن فترة انتقالية يعقبها استفتاء على استقلال الجنوب

كتب-عبدالله محمود:

06:35 م 02/01/2026

عيدروس الزبيدي

أعلن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، بدء فترة انتقالية مدتها عامان.

وقال زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الفترة الانتقالية سيتبعها استفتاء على استقلال الجنوب.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه قرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب يبدأ تنفيذه بعد عامين.

ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المجتمع الدولي لرعاية محادثات بشأن مسار وآليات تضمن حقوق شعب الجنوب.

وأضاف الزبيدي: "إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب يبدأ تنفيذه في 2 يناير 2028 ويصبح نافذا إذا لم تستجب الدعوة أو تعرّض الجنوب لأي اعتداءات عسكرية".

كما دعا زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، لرعاية حوار جنوبي–شمالي يفضي إلى استفتاء شعبي لحق تقرير المصير وفق آليات سلمية وشفافة.

