أصدر المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية كلٍّ من المهندس محمد عبد الخالق حسن إبراهيم، لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء شرق الغربية.

وأصدر رئيس الشركة قرارًا أيضًا بترقية المهندس أحمد الصياد حميدة عبد العزيز؛ لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات بنها، في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .