قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن القوات العسكرية تمكنت من رصد 14 صاروخا باليستيا، تم تدمير 12 منها بنجاح.

وأضافت الوزارة الكويتية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تواصل العمل ضمن منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع أي طارئ، مشيرة إلى أن بلاغات عن سقوط شظايا تم التعامل معها بشكل فعال، بالإضافة إلى تشغيل صافرات الإنذار 67 مرة منذ بداية الحرب.

التعامل مع 23 طائرة مسيرة

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية أنه تم رصد والتعامل مع 23 طائرة مسيرة خلال الـ48 ساعة الماضية بنجاح كامل، مؤكدة أن الاعتداءات التي استهدفت أراضي الكويت تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة والمواثيق والقوانين الدولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تقديم تسهيلات بشأن تمديد تأشيرات الزيارة والإقامة بسبب الحرب، مؤكدة على استمرار التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية.

حماية المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة

وفيما يتعلق بالجهود العسكرية، قال الحرس الوطني الكويتي إنه يواصل حماية المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة، حيث رفع حالة الاستعداد وشكل قوة تغطي 27 موقعًا حيويًا، مع إسقاط طائرة مسيرة اليوم.

وأكد الحرس الوطني أن الفرق المتخصصة تقوم بالرصد المستمر للمخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة على مدار الساعة، كما تم رفع مستوى التعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ خطط الطوارئ الموضوعة مسبقًا، بالإضافة إلى تشكيل فرق خاصة لدعم وزارة الداخلية في التعامل مع بقايا الطائرات المسيرة وشظايا الصواريخ بعد إسقاطها.