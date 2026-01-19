وكالات

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فصائل دمشق بتنفيذ هجمات متكررة على سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم الدولة "داعش"، لافتة إلى أن الهجمات أسفرت عن هروب العديد من العناصر.

وقالت قسد، في بيان لها اليوم الإثنين، إن سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم الدولة خرج حاليا عن سيطرة قواتنا.

وأكدت قسد، أن قاعدة التحالف الدولي في المنطقة لم ترد على الدعوات للتدخل رغم أنها تبعد على سجن الشدادي كيلومترين فقط.

وأشارت قوات قسد، إلى أن التحالف الدولي لم يتخذ خطوات عملية بشأن نقل سجناء تنظيم داعش الموجودين في سجن الأقطان بالرقة إلى أماكن آمنة رغم تنسيقهم معه منذ 3 أيام.

وأوضحت قسد، أن الاشتباكات المستمرة مع فصائل تابعة لدمشق في محيط سجن الأقطان، أسفرت عن مقتل 9 من مقاتليهم وإصابة 20 آخرين.