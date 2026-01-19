إعلان

مظلوم عبدي: قبلنا الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة.. وسأزور دمشق للقاء الشرع

كتب : مصراوي

06:13 ص 19/01/2026

مظلوم عبدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، موافقة الجماعة على الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة، وفقا لوسائل إعلام كردية.

وشدد عبدي على أنه تم قبول اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، والانسحاب من دير الزور والرقة إلى الحسكة "لإيقاف سفك الدماء".

وأشار إلى أنه تم التخطيط للهجمات على مناطقنا من دول عديدة، مضيفا: "نحن مصرّون على حماية مكتسبات شعبنا وحماية خصوصية مناطقنا. النضال مستمر وطويل".

وأوضح أنه سيزور دمشق الإثنين للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مضيفا أنه سيوضح بنود الاتفاق لشعبنا في الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، قال ‌مسؤول كبير في الحكومة السورية، إن فريقا من وزارة الطاقة ‌موجود بالفعل على ⁠الأرض لتقييم حالة حقول نفط رئيسية ‌وحقل كونكو للغاز في دير الزور، رغم عدم توافر نتائج فورية حتى الآن.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة السورية ستبدأ وضع خطط ‍لتطوير ⁠هذه الحقول بالتنسيق ‍مع شركات الطاقة التي تمتلك بالفعل حقوقا ‌فيها، بما ‍في ‍ذلك بعض الشركات التي أعلنت القوة ‌القاهرة عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

والأحد، أعلن الرئيس الشرع، التوصل الى اتفاق مع "قسد" ، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظلوم عبدي دير الزور سوريا الشرع قوات قسد وزارة الداخلية السورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة.. ما السبب؟
اقتصاد

الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة.. ما السبب؟
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025