

وكالات

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، موافقة الجماعة على الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة، وفقا لوسائل إعلام كردية.

وشدد عبدي على أنه تم قبول اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، والانسحاب من دير الزور والرقة إلى الحسكة "لإيقاف سفك الدماء".

وأشار إلى أنه تم التخطيط للهجمات على مناطقنا من دول عديدة، مضيفا: "نحن مصرّون على حماية مكتسبات شعبنا وحماية خصوصية مناطقنا. النضال مستمر وطويل".

وأوضح أنه سيزور دمشق الإثنين للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مضيفا أنه سيوضح بنود الاتفاق لشعبنا في الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، قال ‌مسؤول كبير في الحكومة السورية، إن فريقا من وزارة الطاقة ‌موجود بالفعل على ⁠الأرض لتقييم حالة حقول نفط رئيسية ‌وحقل كونكو للغاز في دير الزور، رغم عدم توافر نتائج فورية حتى الآن.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة السورية ستبدأ وضع خطط ‍لتطوير ⁠هذه الحقول بالتنسيق ‍مع شركات الطاقة التي تمتلك بالفعل حقوقا ‌فيها، بما ‍في ‍ذلك بعض الشركات التي أعلنت القوة ‌القاهرة عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

والأحد، أعلن الرئيس الشرع، التوصل الى اتفاق مع "قسد" ، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق، وفقا لسكاي نيوز.