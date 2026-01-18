كتب-عبدالله محمود:

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن الطرف الأمريكي استطاع إقناع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وهو ما مهد للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال علبي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، إن تقسيم سوريا أمر مستحيل والمخاوف بشأن ذلك لا قيمة لها، مؤكدًا أن سوريا دولة موحدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتبسط سيطرتها على كل أراضيها.

وشدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة على أن فكرة الحكم الذاتي غير مطروحة في سوريا، لافتًا إلى أنه من المبكر الآن الحديث عمن سيتم تعيينه محافظا للحسكة.

وأضاف المندوب السوري: "ننظر الآن إلى المستقبل ونأمل أن تنفذ بنود اتفاق اليوم وأن تتجه الدولة السورية نحو البناء.. وكثير من التحديات الإقليمية والدولية هي التي ساهمت في تعطيل تنفيذ اتفاق العاشر من مارس".

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن المحافظات الثلاث ستعود للدولة السورية وسيتمكن الجميع من العيش المشترك فيها، مؤكدًا أن الاتفاق ينص على اندماج قسد في الدولة السورية كأفراد ونتمنى في الفترة المقبلة الإعلان عن حل التنظيم.

وذكر مندوب سوريا، أن الحكومة السورية تعمل بقوة كي تعود لبلادنا مكانتها التي كانت عليها قبل النظام السابق وحزب البعث، مؤكدًا أن الأمور في سوريا تسير حاليا على الطريق الصحيح.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.