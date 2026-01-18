إعلان

نتنياهو يعقد اجتماعا مع وزرائه.. ما علاقته بتشكيل مجلس السلام بغزة؟

كتب : مصراوي

01:25 م 18/01/2026

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

ذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا أسبوعيا مع وزراء حكومته في الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويجتمع نتنياهو حاليا مع رؤساء أحزاب الائتلاف، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد، ومن المقرر أيضًا أن يعقد نتنياهو اجتماعا تشاوريا أمنيا مع مجموعة من مستشاريه المقربين هذا المساء.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن هذه الاجتماعات تأتي ردا على تشكيل مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي من المقرر أن تضم لجنته التنفيذية مسؤولين كبار من تركيا وقطر وهما من أشد منتقدي إسرائيل.

بنيامين نتنياهو تشكيل مجلس السلام بغزة إسرائيل

