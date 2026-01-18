نتنياهو يعقد اجتماعا مع وزرائه.. ما علاقته بتشكيل مجلس السلام بغزة؟

وكالات

ذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا أسبوعيا مع وزراء حكومته في الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويجتمع نتنياهو حاليا مع رؤساء أحزاب الائتلاف، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد، ومن المقرر أيضًا أن يعقد نتنياهو اجتماعا تشاوريا أمنيا مع مجموعة من مستشاريه المقربين هذا المساء.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن هذه الاجتماعات تأتي ردا على تشكيل مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي من المقرر أن تضم لجنته التنفيذية مسؤولين كبار من تركيا وقطر وهما من أشد منتقدي إسرائيل.