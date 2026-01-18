إعلان

بينهم طبيب.. سجناء في جواتيمالا يقومون بأعمال شغب في 3 سجون ويحتجزون 46 رهينة

كتب : مصراوي

07:38 ص 18/01/2026

وكالات

قال مسؤولون، إن سجناء في 3 سجون بجواتيمالا قاموا بأعمال شغب، إذ احتجزوا 46 شخصا على الأقل رهائن معظمهم من الحراس وبينهم طبيب نفسي.

وقال وزير الداخلية ماركو أنتونيو فيليدا، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل وفيات أو إصابات بين الرهائن.

وأضاف أن السجناء قاموا بتنسيق أعمال شغب في 3 سجون وزعم أن عصابة باريو 18 هي التي نظمت أعمال الشغب لأن زعيمها يسعى لنقله إلى منشأة أخرى للحصول على ظروف أفضل ومعاملة خاصة.

وقال: "لن أعقد أي صفقات مع أي جماعة إرهابية ولن أستسلم لهذا الابتزاز ولن أعيد لهم أي امتيازات مقابل توقفهم عن أعمالهم".

وبالرغم من أن هذه ليست أول مرة يتم فيها احتجاز الحراس رهائن في سجون جواتيمالا، فإن العدد الحالي للرهائن أعلى بشكل ملحوظ من المرات السابقة.

وقالت الوزارة، إن قوات أمن تشمل أفرادا من الجيش تسيطر بشكل كامل على المناطق المحيطة وتعمل على استعادة النظام وضمان السلامة في المناطق المجاورة، وفقا للغد.

