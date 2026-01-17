كابول- (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه أزمة ثلاثية متمثلة في الجفاف وعودة اللاجئين ونقص التمويل، تفاقم عدم الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية والأساسية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أندريكا راتوات، إن الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد تدفع الملايين تجاه صعاب حادة، بحسب ما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية.

وأضاف راتوات أن الجفاف المطول الذي ضرب نحو 70 % من الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة تقوض بشكل كبير الأمن الغذائي عبر البلاد.

وتابع أن عودة نحو 5ر3 مليون مهاجر من إيران وباكستان إلى جانب أزمة تمويلية عالمية أوسع، زادت من الضغط على عمليات المساعدة والمجتمعات الهشة بالفعل.

ولا تزال أفغانستان معتمدة بشكل كبير على المساعدة الدولية بعد عقود من الصراع والانهيار الاقتصادي فيما تحاول وكالات الإغاثة جاهدة للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط تراجع إسهامات المانحين

وقال راتوات إنه لم يتم الوفاء إلا بـ 37 % فقط من مناشدات الأمم المتحدة للتمويل الإنساني لأفغانستان، مما أدى إلى غلق 400 منشأة صحة و300 مركز تغذية على مستوى البلاد.

وفي تقييم منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أفغانستان سوف تظل بين أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في 2026، مستشهدا بعدم الأمن الغذائي والصدمات المناخية وعودة المهاجرين والاستبعاد الممنهج للنساء.

يشار إلى حكومة طالبان التي تولت السلطة عقب انسحاب والولايات المتحدة والقوات الدولية في عام 2021 منعت النساء من تولى وظائف وحرمت الفتيات من التعليم المتوسط والعالي وحظرت عليهن ارتياد الحدائق العامة وفرضت عليهن الزي الإسلامي.