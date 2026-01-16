إعلان

ميانمار تنفي أمام محكمة العدل الدولية أن حملتها ضد الروهينجا ترقى للإبادة الجماعية

كتب : مصراوي

01:53 م 16/01/2026

محكمة العدل الدولية

لاهاي- (أ ب)

أكدت ميانمار اليوم الجمعة أن حملتها العسكرية الدموية ضد أقلية الروهينجا العرقية كانت عملية شرعية لمكافحة الإرهاب ولا ترقى للإبادة الجماعية، بينما دافعت عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية ضد اتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وشنت ميانمار حملتها في ولاية راخين في 2017 عقب هجوم لجماعة منشقة من الروهينجا. وتواجه قوات الأمن في ميانمار اتهامات بالاغتصاب الجماعي والقتل وإضرام النيران في آلاف المنازل، فيما فر ما يربو على 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.

وقال كو كو هلاينج ممثل البلاد أمام محكمة العدل الدولية إن "ميانمار لم تكن ملزمة بالبقاء مكتوفة الأيدي والسماح للإرهابيين بالحصول على الحرية المطلقة في ولاية راخين شمالي البلاد".

ميانمار الروهينجا الإرهاب الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية

