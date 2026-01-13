إعلان

"نراقب الموقف".. البيت الأبيض ينشر صورة لـ ترامب يقف أمام نافذة تظهر خلفها خريطة جرينلاند

كتب : مصراوي

06:25 ص 13/01/2026

ترامب

وكالات

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف أمام نافذة تظهر خلفها خريطة جرينلاند، مصحوبة بتعليق غامض "نراقب الموقف".

يأتي هذا المنشور وسط تصاعد تصريحات ترامب المتكررة حول ضرورة ضم الجزيرة الدنماركية لأسباب استراتيجية واقتصادية.​

تجدد الجدل حول جرينلاند بعد تأكيد ترامب الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة ستسيطر عليها "بطريقة أو بأخرى"، مشددا على ثرواتها المعدنية وموقعها في المنطقة القطبية الشمالية.

وردت الدنمارك برفض قاطع، معتبرة أي محاولة للاستحواذ اعتداء على سيادتها.

تشير الصورة إلى إصرار إدارة ترامب على الملف، الذي يشمل خيارات عسكرية ودبلوماسية، وسط قلق أوروبي من تأثير ذلك على حلف الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

