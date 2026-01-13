إعلان

"بينهم سيدتين".. استشهاد 3 فلسطينيين بسبب الأمطار والرياح في قطاع غزة

كتب : مصراوي

01:51 ص 13/01/2026

قطاع غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة محمود بصل، إنه منذ مساء يوم الإثنين تم تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة انهيارات جزئية لمباني آيلة للسقوط، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة حاليًا.

وأضاف: ما زلنا نؤكد أن الوضع خطير جدا، والمباني لم تعد ملاذا آمنا للسكان، وسط استمرار الأمطار والرياح، مناشدا الجهات الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.

والثلاثة الذين استشهدوا هم مسن يدعى محمد العبد محمد حموده، 72 عاما، إثر انهيار قرب منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى سيدتين.

وذكر مسؤول الإعلام بالدفاع المدني بمحافظة رفح، أن المشهد المأساوي مازال يتكرر في جنوب قطاع غزة، إذ تلقت طواقم الدفاع المدني عشرات نداءات الاستغاثة الليلة، بعد أن اقتلعت الرياح العاتية العديد من خيام النازحين في مواصي خان يونس وعلى شاطئ البحر.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 70 كم/س، ما فاقم معاناة العائلات الهاربة من الموت، لتجد نفسها في مواجهة بردٍ قارس ورياح لا ترحم، وسط واقع إنساني هش ونقص حاد في الإمكانات.

وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما تجددت الغارات على مناطق شرق دير البلح ( جنوب شرق دير البلح) وسط القطاع، وفقا للغد.

قطاع غزة أمطار على قطاع غزة غزة الرياح تضرب قطاع غزة

