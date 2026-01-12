إعلان

حركة الجهاد: إسرائيل تعرقل تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

كتب-عبدالله محمود:

09:43 م 12/01/2026

نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إن إسرائيل تعرقل تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة.

وأضاف الهندي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أن إسرائيل ترفض رفع العلم الفلسطيني على معبر رفح، لافتًا إلى أن تل أبيب تستغل المرحلة الأولى من اتفاق غزة في فرض واقع جديد باغتيال القادة وتكريس الاحتلال.

وأوضح نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أن إسرائيل تجري فحصا أمنيا على قائمة الأسماء المرشحة لإدارة قطاع غزة.

وشدد الهندي، على أن المقاومة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولا يمكن استئصالها ولا القضاء عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الهندي غزة إسرائيل حركة الجهاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
أخبار مصر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم
علاقات

منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
زووم

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)