حركة الجهاد: إسرائيل تعرقل تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إن إسرائيل تعرقل تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة.

وأضاف الهندي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أن إسرائيل ترفض رفع العلم الفلسطيني على معبر رفح، لافتًا إلى أن تل أبيب تستغل المرحلة الأولى من اتفاق غزة في فرض واقع جديد باغتيال القادة وتكريس الاحتلال.

وأوضح نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أن إسرائيل تجري فحصا أمنيا على قائمة الأسماء المرشحة لإدارة قطاع غزة.

وشدد الهندي، على أن المقاومة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ولا يمكن استئصالها ولا القضاء عليها.