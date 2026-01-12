إعلان

أمريكا.. متظاهرون يحاولون الاعتداء على سائق بعد اقتحام شاحنة مظاهرة مناهضة للنظام الإيراني

كتب : مصراوي

12:17 م 12/01/2026

الشرطة الامريكية

لوس أنجليس- (أ ب)

تدخلت شرطة لوس أنجليس، أمس الأحد، بعد قيام شخص بقيادة شاحنة "يو هول" في شارع مزدحم بالمشاركين في مسيرة تدعم للشعب الإيراني، مما تسبب في تدافع المتظاهرين للابتعاد عن الطريق ثم الركض خلف السيارة المسرعة في محاولة لمهاجمة السائق.

وتم إيقاف الشاحنة، التي تحطمت إحدى نوافذها ومرايتا الجانبين، على بعد عدة مباني، وأحاطت بها سيارات الشرطة.

وأظهرت لقطات مصورة من مروحية تابعة لقناة "أيه بي سي 7" الإخبارية قيام رجال الشرطة بإبعاد الحشد في الوقت الذي حاصر فيه المتظاهرون الشاحنة، ووجهوا لكمات للسائق ودفعوا أعمدة الأعلام عبر النافذة باتجاهه.

وأفادت الشرطة في بيان مساء أمس الأحد بأنه تم احتجاز السائق، الذي لم يتم الكشف عن هويته، "في انتظار مزيد من التحقيقات."

وجاء في بيان الشرطة أن الشاحنة صدمت شخصا واحدا، ولم يصب أحد بإصابات خطيرة.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس بأن مسعفين قاموا بفحص اثنين من المصابين، لكن كلا الشخصين رفضا تلقي العلاج.

وعُلقت لافتة على الشاحنة تقول: "لا شاه. لا نظام. الولايات المتحدة الأمريكية: لا تكرري 1953. لا ملالي"، في إشارة واضحة إلى انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة في ذلك العام أطاح برئيس الوزراء آنذاك محمد مصدق.

وتجمع حشد كبير من المتظاهرين، بعضهم يلوح بالأعلام الإيرانية، بعد ظهر أمس الأحد بطول شارع فيتيران أفينيو في حي ويستوود بلوس أنجليس للاحتجاج ضد نظام الحكم الديني الإيراني.

وأصدرت الشرطة في النهاية أمرا لتفريق المتظاهرين، وبحلول الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، كان نحو مئة متظاهر فقط لا يزالون في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة "أيه بي سي 7".

شرطة لوس أنجليس أمريكا متظاهرون الولايات المتحدة الأمريكية

