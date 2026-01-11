أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين

وكالات

استهدفت أوكرانيا خلال الليل ثلاث منصات حفر في بحر قزوين مملوكة لشركة النفط الروسية الكبرى "لوك أويل"، في أحدث خطوة تهدف إلى إضعاف القدرة الاقتصادية لروسيا على تمويل مجهودها الحربي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر قناتها على "تليجرام" إن منصات "في فيلانوفـسكي" و"يوري كورشاجين" و"فاليري جرايفه" تعرضت لإصابات مباشرة، مضيفة أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم. وكانت هذه المنشآت قد تعرضت للاستهداف عدة مرات من جانب أوكرانيا خلال شهر ديسمبر، ولم ترد "لوك أويل" على طلب بلومبرج للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، تهدف الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على مواقع الطاقة الروسية إلى حرمان موسكو من عائدات تصدير النفط التي تحتاجها لمواصلة غزوها واسع النطاق.

وجاءت هذه الهجمات بعد أن قصفت روسيا أوكرانيا بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ خلال الليل وحتى فجر الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في العاصمة كييف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، وللمرة الثانية فقط منذ اندلاع الحرب قبل نحو أربع سنوات، استخدمت روسيا صاروخا فرط صوتي جديدا وقويا ضرب غرب أوكرانيا، في رسالة تحذير واضحة إلى كييف وحلف شمال الأطلسي (الناتو).