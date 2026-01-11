إعلان

نتنياهو يطالب ترامب بإلغاء المساعدات العسكرية لإسرائيل.. ما السبب؟

كتب : محمود الطوخي

01:26 م 11/01/2026

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على إطلاق مفاوضات لصياغة اتفاقية مساعدة أمنية جديدة.

وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إلى أن الاتفاقية الجديدة تتضمن مقترحا إسرائيليا يدعو إلى خفض المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيا وصولا إلى الاستغناء عنها تماما، في خطوة تستبق انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

وكشف نتنياهو في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" عن رغبته في أن تتخلص إسرائيل كليا من المساعدات خلال 10 سنوات، مبررا ذلك لترامب بأن تل أبيب "نضجت وطورت قدرات هائلة" وأن اقتصادها يقترب من حاجز التريليون دولار، وذلك رغم تقديره العميق للدعم الأمريكي التاريخي.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سبقه نقاشات سرية داخل أروقة القرار الإسرائيلي، حيث تبنى وزير الخارجية السابق رون ديرمر استراتيجية استباقية، تراعي المزاج السياسي لمؤيدي ترامب المعارضين للمساعدات الخارجية.

وتقضي استراتيجية ديرمر، بتحويل المنح المالية المخصصة لشراء الأسلحة تدريجيا إلى استثمارات مشتركة في البحث والتطوير الأمني، مع مقترح لتمديد الاتفاق الجديد لـ20 عاما حتى الذكرى المئوية لتأسيس إسرائيل.

من جانبه، أبدى ترامب دعمه المبدئي لاستمرار المساعدات لكنه فضل إحالة التفاصيل الفنية إلى محادثات الخبراء، وفق المصادر.

ومن المتوقع أن يقود الفريق التفاوضي الإسرائيلي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر والمدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام، بينما يرأس الجانب الأمريكي جوش جرينباوم المسؤول عن صياغة الخطة الاقتصادية لإعادة إعمار غزة.

نتنياهو ترامب المساعدات العسكرية إسرائيل

