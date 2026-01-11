الصحة بغزة: 442 شهيدا بالخروقات الإسرائيلية لوقف النار

أفادت وزارة الصحة في غزة في بيان، الأحد، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت صحة غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر الماضي إلى 442 شهيدا و1236 جريحا، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و412 والجرحى إلى 171 ألفا و314.

بدوره، أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري إلى 21 شهيدا بينهم 18 طفلا منذ بدء الإبادة الجماعية.

وحذّر المكتب الحكومي، من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب غزة مع استمرار الإبادة الجماعية والحصار الخانق، وكذا تداعيات المنخفض الجوي القادم والمنخفضات الجوية اللاحقة إذا استمر الواقع الإنساني الكارثي في القطاع دون تدخل عاجل.

وأوضح الإعلام الحكومي، أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم والنتائج المميتة باعتبارها امتدادا لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات بالتحرك العاجل لتوفير مراكز إيواء آمنة وإدخال مستلزمات التدفئة والإغاثة دون قيود.