بسبب محتوى جنسي.. ماليزيا تقيد الوصول إلى أداة "إكس" للذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية في بيان لها، أنها قيدت الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المدمجة بمنصة "إكس"، الخاصة بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بصورة مؤقتة، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الإجراء يأتي بعد سوء استخدام منصة "جروك" لعمل صور إباحية معدلة، وجنسية صريحة، وغير لائقة، وبدون الحصول على موافقة، لأشخاص بينهم نساء وقُصّر، وذلك رغم إخطارها مسبقا من قبل الجهات التنظيمية.

وأوضحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أنها أصدرت إشعارات إلى شركتي "إكس كورب" و"إكس إيه آي إل إل سي" لمنع المحتوى الذي تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي قد يخالف القانون الماليزي، إلا أن ردود الشركتين لم تعالج المخاطر الكامنة التي تشكلها أداة الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن كلا من ماليزيا وفرنسا والهند انتقدت منصة "إكس" بشدة بسبب الصور الإباحية التي تم توليدها بواسطة "جروك".