إعلان

بسبب محتوى جنسي.. ماليزيا تقيد الوصول إلى أداة "إكس" للذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

12:00 م 11/01/2026

منصة إكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية في بيان لها، أنها قيدت الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المدمجة بمنصة "إكس"، الخاصة بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بصورة مؤقتة، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الإجراء يأتي بعد سوء استخدام منصة "جروك" لعمل صور إباحية معدلة، وجنسية صريحة، وغير لائقة، وبدون الحصول على موافقة، لأشخاص بينهم نساء وقُصّر، وذلك رغم إخطارها مسبقا من قبل الجهات التنظيمية.

وأوضحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أنها أصدرت إشعارات إلى شركتي "إكس كورب" و"إكس إيه آي إل إل سي" لمنع المحتوى الذي تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي قد يخالف القانون الماليزي، إلا أن ردود الشركتين لم تعالج المخاطر الكامنة التي تشكلها أداة الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن كلا من ماليزيا وفرنسا والهند انتقدت منصة "إكس" بشدة بسبب الصور الإباحية التي تم توليدها بواسطة "جروك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصة إكس محتوى جنسي ماليزيا الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
أخبار المحافظات

القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
نصائح طبية

4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب
رياضة عربية وعالمية

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران