برعاية دولية.. قائد قوات قسد يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب



وكالات

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش السوري في حلب، موضحًا أن الاتفاق تم بوساطة دولية.

كتب قائد قسد عبر حسابه على موقع إكس: "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضِي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وتشرق سوريا".

وأضاف: "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".

وتابع: "لمقاومي الشيخ مقصود والأشرفية، شهدائها، رفاقهم، أهاليهم والمدنيين الذين صمدوا تحية تبجيل وإكبار".

واختتم قائد قسد بالقول: "نعزِّي أنفسنا مثلما نعزِّي أهالي الشهداء وشعبنا، وللجرحى الشفاء العاجل".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، ببدء خروج الحافلات التي تقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من حي الشيخ مقصود في حلب، باتجاه شمال شرق سوريا.

وغادر عشرات المقاتلين الكرد المدينة، مساء السبت، فيما قال الجيش إنه لا يزال يعمل على طرد مجموعة متبقية من المنطقة بعد فشل وقف إطلاق النار في إنهاء اشتباكات دامية استمرت أيامًا.

وأدى العنف في ثاني أكبر مدن البلاد إلى تفاقم أحد أبرز الانقسامات في سوريا، إذ يواجه وعد الرئيس أحمد الشرع بتوحيد البلاد تحت قيادة واحدة بعد حرب استمرت نحو 14 عامًا، مقاومة من القوات الكردية المتخوفة من حكومته.

وقال مراسلون من رويترز، إنهم شاهدوا عشرات الرجال والنساء والأطفال يخرجون من الحي سيرًا على الأقدام، ونقلتهم القوات السورية في حافلات وقالت إنها ستقلهم إلى مراكز لإيواء النازحين.

ونزح أكثر من 140 ألفًا بالفعل بسبب القتال الذي وقع خلال الأيام الماضية.

وفي وقت لاحق، خرج أكثر من 100 رجل من الحي سيرًا على الأقدام برفقة قوات الأمن، وإن الرجال كانوا يرتدون ملابس مدنية وجرى نقلهم في 6 حافلات.

وأفاد مسؤولون أمنيون سوريون في الموقع، أنهم عناصر من قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، وأشاروا إلى أنهم استسلموا.

وووردت تقارير متضاربة من المدينة، إذ أعلنت السلطات وقف القتال وقالت إنها بدأت بإخراج المقاتلين الكرد من حلب نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية، في حين سارعت الأخيرة إلى نفي الإعلان.

وشوهدت حافلات تقل رجالًا يغادرون حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية برفقة قوات الأمن، وقالت السلطات إنهم مقاتلون بالرغم من إصرار القوات الكردية على أنهم مدنيون تم تهجيرهم قسرًا.

وأتت المعارك على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ توقيع الاتفاق الذي ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ومساء السبت، أعلن التلفزيون الرسمي السوري نقل مقاتلين من تنظيم قسد أعلنوا استسلامهم بالحافلات إلى مدينة الطبقة، في مناطق سيطرة الكرد في شمال شرقي البلاد، وفقا للغد.