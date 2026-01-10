إعلان

مسؤول أمريكي مقرب من ترامب للإيرانيين: كابوسكم يقترب من نهايته والمساعدة في الطريق

كتب : محمود الطوخي

11:31 م 10/01/2026

ليندسي جراهام

وجّه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المتظاهرين الإيرانيين، مساء السبت.

وكتب جراهام في منشور على حسابه بمنصة "إكس" في رسالته: "إلى الشعب الإيراني: كابوسكم الطويل يقترب من نهايته قريبًا. لقد لاحظ الرئيس ترامب وكل من يحب الحرية. شجاعتكم وتصميمكم على إنهاء اضطهادكم ".

وأضاف جراهام: "عندما يقول الرئيس ترامب: اجعل إيران عظيمة مرة أخرى، فهذا يعني أن المتظاهرين في إيران يجب أن ينتصروا على آية الله. وهذه هي الإشارة الأكثر وضوحا حتى الآن إلى أن الرئيس ترامب يدرك أن إيران لن تكون عظيمة أبدا في ظل وجود آية الله وأتباعه في السلطة".

وتابع جراهام: "إلى كل الذين يضحون في إيران، بارك الله فيهم. المساعدة في الطريق".

وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد الولايات المتحدة لضرب إيران في حال استمرت في قمع المتظاهرين.

وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات تنفيذ تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة ضد إيران، بما في ذلك تحديد مواقع لاستهدافها بضربة جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية متعددة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن خطة العمل، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي معدات عسكرية أو أفراد تحسبا لهجوم محتمل حتى الآن.

ليندسي جراهام إيران المرشد الإيراني احتجاجات إيران

