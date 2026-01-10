إعلان

معهد نوبل عن إمكانية نقل جائزته للسلام إلى ترامب: غير مسموح بذلك

كتب : محمود الطوخي

11:15 م 10/01/2026

ماريا كورينا ماتشادو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم معهد نوبل في النرويج الجدل المثار حول جائزة السلام لعام 2025، مؤكدا أنها "غير قابلة للنقل أو المشاركة أو الإلغاء"، ردا على تلميحات زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بمنح جائزتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن قرار منح الجائزة يعد "نهائيا وغير قابل للطعن" وفقا للوائح التنظيمية التي لا تتيح أي آلية للاعتراض، مشيرا إلى أن اللجان المانحة تمتنع عادة عن التعليق على تصرفات الفائزين بعد تسلمهم الجائزة.

وكانت ماتشادو صرحت لشبكة "فوكس نيوز" الاثنين الماضي، بأن تقديم الجائزة لترامب يعد تعبيرا عن امتنان الفنزويليين للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي أعلنت واشنطن اعتقاله الأسبوع الماضي.

وعند سؤالها عن عرض الجائزة عليه، قالت: "حسنا، لم يحدث ذلك بعد".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما أبدى اهتمامه بالجائزة، عن "تشرفه" بقبولها في حال عرضتها عليه ماتشادو خلال اجتماعهما المرتقب في واشنطن الأسبوع المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معهد نوبل النرويج ترامب ماريا كورينا ماتشادو جائزة السلام جائزة نوبل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
موسيقى

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران
شئون عربية و دولية

لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار