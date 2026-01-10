معهد نوبل عن إمكانية نقل جائزته للسلام إلى ترامب: غير مسموح بذلك

حسم معهد نوبل في النرويج الجدل المثار حول جائزة السلام لعام 2025، مؤكدا أنها "غير قابلة للنقل أو المشاركة أو الإلغاء"، ردا على تلميحات زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بمنح جائزتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن قرار منح الجائزة يعد "نهائيا وغير قابل للطعن" وفقا للوائح التنظيمية التي لا تتيح أي آلية للاعتراض، مشيرا إلى أن اللجان المانحة تمتنع عادة عن التعليق على تصرفات الفائزين بعد تسلمهم الجائزة.

وكانت ماتشادو صرحت لشبكة "فوكس نيوز" الاثنين الماضي، بأن تقديم الجائزة لترامب يعد تعبيرا عن امتنان الفنزويليين للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي أعلنت واشنطن اعتقاله الأسبوع الماضي.

وعند سؤالها عن عرض الجائزة عليه، قالت: "حسنا، لم يحدث ذلك بعد".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما أبدى اهتمامه بالجائزة، عن "تشرفه" بقبولها في حال عرضتها عليه ماتشادو خلال اجتماعهما المرتقب في واشنطن الأسبوع المقبل.