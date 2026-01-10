إعلان

تقرير: كولومبيا تتخذ إجراءات لمكافحة تجنيد المرتزقة من أبنائها

كتب : مصراوي

06:34 م 10/01/2026

كولومبيا تتخذ إجراءات لمكافحة تجنيد المرتزقة من أب

بوجوتا/موسكو - (د ب ا)

اتخذت السلطات الكولومبية تدابير فعلية متعددة في مجال مكافحة تجنيد المواطنين كمرتزقة للمشاركة في النزاعات المسلحة في الخارج.

وجاء في بيان لوزارة خارجية كولومبيا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت: "تتخذ كولومبيا بالفعل تدابير لمكافحة تجنيد مواطنيها للقتال كمرتزقة في النزاعات المسلحة خارج البلاد".

وتحدث البيان عن تشكيل مجموعة وزارية مشتركة لمكافحة مخاطر مشاركة الكولومبيين في العمليات العسكرية في الخارج. وأشار البيان إلى التقدم المحرز في التصديق على اتفاقية محاربة تجنيد المرتزقة، وكذلك إلى التعاون المستمر من خلال الأمم المتحدة مع الدول الأخرى في هذا المجال.

وكان الكونجرس الكولومبي قد أقر في 3 ديسمبر الماضي مشروع قانون، مقدم من وزارتي الدفاع والخارجية، يُصدّق على الاتفاقية الدولية لعام 1989 بشأن مناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة.

وسيتم إرسال الوثيقة المذكورة، إلى المحكمة الدستورية للمراجعة، وبعد ذلك سترفع إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو للتوقيع عليها.

