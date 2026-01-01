إعلان

سويسرا.. السلطات ترجّح مصرع عشرات الأشخاص في حريق منتجع التزلج

كتب : محمود الطوخي

12:16 م 01/01/2026

حريق منتجع التزلج

حشدت السلطات السويسرية، 10 مروحيات و40 سيارة إسعاف للتعامل مع الحادث المميت الذي وقع خلال احتفالات ليلة رأس السنة في منتجع التزلج.

وأشار رئيس مجلس ولاية كانتون فاليه ماتياس رينارد، إلى أنه تم حشد 150 من العاملين في المجال الطبي.

وصرّحت المدعية العامة بياتريس بيلود، أن السلطات السويسرية تتعامل مع الحادث على أنه حريق، مؤكدة عدم وجود أي شبهات في هجوم إرهابي.

ورجّحت السلطات، خلال مؤتمر صحفي، أن عشرات الأشخاص ممن كانوا داخل الحانة في منتجع التزلج لقوا مصرعهم بعد اندلاع الحريق.

وأوضح قائد الشرطة فريدريك جيسلر، أن ما يقرب من 100 شخص أُصيبوا في الحادث.

ووصف ماتياس رينارد رئيس مجلس الدولة السويسري، الحادث بأنه "كابوس".

وقال رينارد: "لقد تحول الحدث الذي كان من المفترض أن يكون للاحتفال والتضامن إلى كابوس. إنه حدث مأساوي أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة ومصرع عدد منهم".

وذكر المتحدث باسم الشرطة جايتان لاثيون، أن قرابة 100 شخص كانوا داخل الحانة في منتجع التزلج عندما اندلع الحريق المميت.

حريق منتجع التزلج سويسرا احتفالات ليلة رأس السنة

