من الشوارع إلى إحراق البرلمان.. جيل زي يشعل احتجاجات نيبال (صور- فيديو)

08:37 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

جيل زي يشعل احتجاجات نيبال

القاهرة- مصراوي:

استقال رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي في أعقاب الغضب الشعبي العارم إثر مقتل 21 شخصًا خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للفساد.

وأوضح مكتبه أن الاستقالة جاءت "لتمهيد الطريق لحل دستوري" للاحتجاجات الضخمة التي يقودها الشباب، على خلفية مزاعم واسعة النطاق بالفساد، والتي اندلعت عقب قرار حكومي مثير للجدل بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الحظر الذي تم رفعه لاحقًا.

a0200563-3e8d-427a-bcd8-1081b0b69207_3_11zon

وقد تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف دامية، حيث نزل الآلاف من المحتجين، ومعظمهم من جيل "Z"، إلى شوارع العاصمة كاتماندو يوم الاثنين، حاملين لافتات وشعارات تندد بالفساد وتطالب بالتغيير.

وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 200 شخص، بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، فيما تسلق بعضهم جدران البرلمان والمباني الحكومية الأخرى.

واستمرت الاضطرابات يوم الثلاثاء، حيث أضرم المتظاهرون النار في مقر حزب المؤتمر النيبالي ومنزل رئيس الوزراء السابق شير بهادور ديوبا، فيما تعرضت منازل سياسيين آخرين للتخريب. وأفادت تقارير إعلامية بأن منزل رئيس الوزراء المستقيل كيه بي شارما أولي في منطقة بالاكوت تعرض لأضرار جسيمة نتيجة أعمال العنف.

336e511a-d7e7-47e8-8209-b2113d7a23a0_1_11zon

خلفية الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا محوريًا في الحياة اليومية للنيباليين، حيث تسجل البلاد واحدًا من أعلى معدلات استخدامها للفرد في جنوب آسيا. وأشعلت المظاهرات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بحظر 26 منصة، من بينها "واتساب" و"إنستجرام" و"فيسبوك"، بدعوى عدم التزامها بمهلة التسجيل. لكن المعارضين رأوا في القرار محاولةً لقمع الأصوات المناهضة للفساد، معتبرين أن الحظر قيد الحريات وأشعل الغضب الشعبي.

395db2de-e6d2-4dcd-8bfe-2e6f43999815_2_11zon

تصاعد أعمال العنف واتساع رقعة الاحتجاجات

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الاتصالات بريثفي سوبا أن الشرطة اضطرت لاستخدام القوة بما في ذلك مدافع المياه والهراوات والرصاص المطاطي، تمكن بعض المحتجين من اختراق محيط مبنى البرلمان، ما دفع السلطات إلى فرض حظر تجول صارم حول المباني الحكومية وتشديد الإجراءات الأمنية.

وبحسب تقارير "بي بي سي"، تواصلت أعمال العنف والتخريب، حيث استهدفت منازل عدد من السياسيين رفيعي المستوى. وأكدت مصادر طبية محلية أن المستشفيات استقبلت عشرات المصابين بجروح ناجمة عن الرصاص الحي والمطاطي، فيما أعلنت الشرطة أن عددًا من عناصرها أصيبوا أيضًا خلال المواجهات.

e7d68f60-a57b-42b5-9385-d6401b3b9af9_6_11zon

جيل Z في قلب المظاهرات

وتتميز هذه الاحتجاجات عن سابقاتها هو قيادة جيل الشباب لها، إذ عرف المتظاهرون أنفسهم بأنهم من "الجيل Z"، وجعلوا من ذلك شعارًا للحراك الشعبي. وانتشرت دعوات عبر الإنترنت لحشد الطلاب من الجامعات والمدارس في المدن الكبرى مثل كاتماندو وبوخارا وإيتاهاري، للانضمام إلى المظاهرات بزيهم الرسمي، حاملين الكتب كرمز لمستقبلهم المهدد.

مطالب المحتجين: نهاية الفساد وحرية التعبير

رفع المتظاهرون شعارات واضحة تطالب بإنهاء الفساد وإسقاط الممارسات السياسية التي وصفوها بـ"الفاسدة"، وربطوا بين الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد حرية التعبير. وقالت الطالبة الجامعية بينو كيه سي (19 عامًا) إن "القادة يعدون بالكثير خلال الانتخابات لكنهم لا ينفذون شيئًا"، مشيرة إلى أن حظر المنصات الرقمية أثّر بشكل مباشر على تعليمها. فيما شددت الناشطة سوبهانا بوداتوكي على أن "جيل Z لن يتوقف الآن"، مؤكدة أن الحراك يتجاوز قضية حظر الإنترنت إلى المطالبة بإسماع أصوات الشباب ورفض إسكاتها.

da8277af-7b2d-4115-a85c-bd60f1fa7420_5_11zon

شعارات NepoKids و"Nepo Baby" تتصدر المشهد

واكتسبت الاحتجاجات زخمًا من خلال شعارات مثل NepoKids وNepoBaby التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل. وتعكس هذه الشعارات غضبًا متزايدًا من "امتيازات أبناء السياسيين" ونمط حياتهم المرفّه، في مقابل معاناة غالبية النيباليين.

وانتشرت مقاطع فيديو على "تيك توك" و"إنستجرام" تُظهر أسلوب حياة النخب السياسية من سيارات فارهة ورحلات خارجية وملابس باهظة، مقارنة بالبطالة والهجرة القسرية التي يواجهها الشباب.

da8277af-7b2d-4115-a85c-bd60f1fa7420_5_11zon

استقالات سياسية وتحذيرات من التصعيد

تزامنًا مع استقالة أولي، أعلن ثلاثة سياسيين بارزين استقالتهم أيضًا، في وقت يطالب فيه المتظاهرون بمزيد من المساءلة وإصلاحات جذرية في الحكم. وكان أولي قد تولى منصبه في يوليو 2024 بدعم من حزب المؤتمر النيبالي، في ولايته الرابعة على رأس الحكومة.

ومع استمرار الاحتجاجات وتحديها لحظر التجول، يحذر محللون من أن الأزمة قد تتصاعد أكثر إذا لم تقدم الحكومة حلولًا سريعة وفعّالة، خصوصًا مع دخول الطلاب ومنظمات المجتمع المدني على خط المظاهرات، ما يجعل المشهد مفتوحًا على مزيد من التوترات وربما موجة أوسع من التغيير السياسي في البلاد.

