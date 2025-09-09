الإمارات تدين الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها مع قطر

وكالات

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر مؤكدًا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه تصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي في بيانه اليوم، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري. وحذّر من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يقوض الأمن الإقليمي ويدفع المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على السلم والأمن الدوليين.

ودعا الشيخ عبدالله بن زايد المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكًا متهورًا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

كما شدد وزير خارجية الإمارات، على أن التمادي في مثل هذه الهجمات، في ظل غياب موقف دولي رادع، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويكرّس واقعًا لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.